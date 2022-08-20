Актер Сергей Григорьев скончался на 65-м году жизни

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Актер и кукловод Сергей Григорьев, который озвучивал Филю в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!", скончался на 65-м году жизни в Израиле. Об этом сообщила в социальных сетях актриса Ирина Озерная.

По ее словам, похороны состоятся 21 августа в Ткоа.

Сергей Григорьев родился в 1958 году в Москве. Закончил отделение "актер театра кукол" в училище имени Гнесиных, а затем отделение режиссуры в Российской академии театрального искусства.

