Скончался автор текстов песен Григория Лепса Анатолий Долженков

Фото: телеграм-канал "Григорий Лепс"

Автор текстов ко всем песням с первого альбома Григория Лепса Анатолий Долженков скончался в пятницу, 19 августа. Об этом музыкант написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня ушел из жизни Анатолий Михайлович Долженков, автор стихов к песням "Натали" и "Я слушал дождь", автор стихов ко всем песням моего первого альбома "Храни вас бог", – написал Лепс.

Музыкант выразил соболезнования в связи со смертью автора.

За свою карьеру Анатолий Долженков также сотрудничал с Михаилом Шуфутинским, Вадимом Лоткиным, Надеждой Бабкиной, Львом Лещенко и Ларисой Долиной.