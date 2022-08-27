Москвичей предупредили о высокой пожароопасности 27 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве продлен оранжевый уровень из-за высокой пожароопасности, сообщает Гидрометцентр России.

"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый – погода опасна", – говорится в сообщении.

В столице и Московской области предупреждение о пожарной опасности пятого класса будет действовать до 23.00 28 августа.

В субботу, 27 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура в столице составит 30...32 градуса, по области – 29...32 градуса. В столичном регионе ультрафиолетовый индекс, несмотря на переменную облачность, высокий, повышенный фон атмосферного давления.