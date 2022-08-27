Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В субботу, 27 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура в столице составит 30...32 градуса, по области – 29...32 градуса. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 752 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха около 30%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Московском регионе ультрафиолетовый индекс, несмотря на переменную облачность, высокий, повышенный фон атмосферного давления.

Ранее горожан предупредили об аномальной жаре до конца недели. Отмечалось, что с 24 по 29 августа в столице температура воздуха поднимется на семь градусов выше нормы.

