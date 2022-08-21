Около 1,5 млн человек посетили форум "Армия-2022" за шесть дней

Около 1,5 миллиона человек посетили форум "Армия-2022" за шесть дней.

В рамках события состоялся, в том числе танковый биатлон, авиашоу "Русских витязей" и "Стрижей". А на масштабной выставке в парке "Патриот" представили новинки и трофейные образцы военной техники.

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