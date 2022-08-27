Путин подписал указ о праве граждан Донбасса и Украины пребывать в РФ без ограничений

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Донецкой и Луганской народных республик могут пребывать в России без ограничения сроков. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

При это данное право распространяется на тех, кто в установленные сроки прошел обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование на наркотики.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о предоставлении социальных выплат беженце из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Так, устанавливается ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 000 рублей. Также для указанных лиц из числа инвалидов предусмотрена ежемесячная соцвыплата аналогичного размера.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

