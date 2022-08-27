Путин установил соцвыплаты для беженцев из ДНР, ЛНР и Украины

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ о предоставлении социальных выплат беженце из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить с 1 июля 2022 года <...> следующие выплаты: ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 000 рублей", – говорится в указе.
Также для указанных лиц из числа инвалидов предусмотрена ежемесячная соцвыплата аналогичного размера. Обе группы людей смогут получать доплату в размере 3 тысяч рублей, если речь идет о лицах старше 80 лет, инвалидах первой группы и детях-инвалидах.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, приехавших с указанных территорий, предусмотрена регулярная выплата 5 тысяч рублей.
Беременным женщинам будет предоставляться единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, а семьям при рождении ребенка – 20 тысяч рублей. Также предусмотрены отдельные выплаты на несовершеннолетних детей и для одиноких родителей.
Отмечается, что все перечисленные пособия предоставляются только тем лицам, которые покинули территорию ДНР, ЛНР или Украины после 18 февраля текущего года.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил выплачивать материнский капитал, не только россиянам, но и беженцам с Украины, из ДНР и ЛНР, чьи дети родились в РФ.
Ситуация с оттоком населения с территорий Украины и Донбасса обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сообщил о решении провести специальную операцию в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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