Пассажирам столичного транспорта раздают воду из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажирам столичного транспорта раздают бесплатную питьевую воду из-за сильной жары.

Так, с 12:00 пассажиры метро могут получить бутылки с водой на восьми станциях метро:



"Технопарк";

"Выхино";

"Фили";

"Филевский парк";

"Пионерская";

"Багратионовская";

"Студенческая";

"Кутузовская".

Также воду можно получить на автостанции "Орехово", сообщает департамент транспорта в телеграм-канале

Кроме того, раздачу питьевой воды с 12:00 организовали в автобусах ООО "Аэроэкспресс", курсирующих между станцией метро "Домодедовская" и аэропортом Домодедово и между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево, сообщает пресс-служба перевозчика.

Ранее руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов рассказал, что в столице жаркая погода продержится вплоть до начала сентября. По его словам, погода, установившаяся в столице в начале этой недели, стала самой жаркой за весь XXI век.

Синоптик посоветовал горожанам избегать нахождения под открытым солнцем в разгар рабочего дня и следить за водным балансом.

