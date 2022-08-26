Водителей призвали не садиться за руль при ухудшении самочувствия в жару

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В Подмосковье автомобилистов призвали не садиться за руль при ухудшении самочувствия в жару, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.
В ведомстве предупредили, что в области до конца недели ожидается до 30 градусов.
"Минтранс Подмосковья призывает водителей ответственно отнестись к своей безопасности – не садиться за руль при малейшем ухудшении самочувствия. Недомогание приводит к снижению концентрации внимания и скорости реакции, что может привести к аварии", – говорится в сообщении.
Также автомобилистам напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. В Минтрансе уточнили, что следует быть аккуратнее в зонах пешеходных переходов, не забывать в темное время суток надевать светоотражатели, а также не садиться за руль в нетрезвом виде.
"Рекомендуем пользоваться такси или общественным транспортом, так как последствия "нетрезвых" аварий очень серьезны. В эти выходные волонтеры во всех муниципалитетах продолжат работу по выявлению лиц, пытающихся воспользоваться транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в местах массового отдыха – у водоемов, на пляжах и в парках", – заключили в ведомстве.
Ранее столичные власти призвали водителей с началом нового учебного года быть аккуратнее на дорогах. В Дептрансе отмечали, что автомобилистам нужно брать во внимание и то, что после длительных каникул не все школьники привыкли к учебному ритму и не все помнят о важности соблюдения правил безопасности на дороге.
Помимо этого, сообщалось, что большинство детей начинают ездить в школу самостоятельно, не всегда соблюдая принципы безопасного поведения на дороге.
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