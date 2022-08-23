Глава Чебоксар Олег Кортунов умер в возрасте 38 лет

Фото: официальный сайт Чебоксарского городского Собрания депутатов

Глава Чебоксар Олег Кортунов умер 22 августа. Ему было 38 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Чувашии.

"В понедельник умер Олег Кортунов", – сообщил источник агентства.



По информации СМИ, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

Кортунов родился 28 апреля 1984 года в Чебоксарах. Высшее образование он получил на машиностроительном факультете Чувашского государственного университета. Кортунов прошел по карьерному пути от заместителя инженера до генерального директора.

В 2015 его избрали на пост депутата Чебоксарского городского Собрания депутатов. Главой Чебоксар был с 2020 года. Тогда же Кортунова избрали председателем Чебоксарского городского собрания.

Он также был членом палаты молодых законодателей при Совете Федераций ФС РФ.