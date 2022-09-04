В Москве утвердили предмет охраны Института физических проблем имени П.Л. Капицы

Фото: ТАСС/Александр Коньков
Столичные власти утвердили предмет охраны комплекса зданий Института физических проблем РАН имени Петра Капицы, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Институт носит имя Петра Леонидовича Капицы. Нобелевский лауреат лично участвовал в проектировании научного комплекса. В предмет охраны эксперты включили архитектурные особенности и ландшафтные решения, в том числе пруд с насыпным островом и озеленение", – рассказала она.
Отмечается, что главный корпус 1935 года постройки, расположенный по адресу: улица Косыгина, дом 2, строение 1, дом физика Петра Капицы и другие здания ансамбля имеют статус объектов культурного наследия регионального значения.
В предмет охраны главного корпуса института внесли крытую галерею с колоннами, прилегающую к строению, лестницы, балконы с балясником, украшение потолков, мраморные подоконники, деревянный тамбур парадного входа, напольное покрытие и люстры. Также в него были включены барельефы, расположенные на фасаде здания лаборатории кислорода 1943 года постройки и элементы двухэтажного дома Капицы, расположенного напротив.
"В предмет охраны дома знаменитого физика внесли граненый ризалит (часть здания, выступающая за основную линию фасада во всю его высоту) с балконом, открытой террасой-подиумом с лестницами и двумя бетонными шарами, а также замки с масками львов над перемычками окон первого этажа, два камина, лестницу и квадратный плафон над ней с лепным фризом", – говорится в сообщении.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что специалисты за последние 11 лет восстановили в столице порядка двух тысяч объектов культурного наследия. В числе зданий, где работы завершены или еще идут, градоначальник выделил Дом Пантелеева и Дом Абрикосовых, Московский Императорский почтамт, павильон "Зерно" на ВДНХ и другие. Отдельно он коснулся Дома Наркомфина.
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