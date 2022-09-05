Магазин Reebok в "Охотном ряду" сменил название

На витрине магазина Reebok в ТЦ "Охотный ряд" появилось новое название – Sneaker BOX. Покупатели смогут попасть в него уже на следующей неделе.

Судя по опубликованному в Сети видео, ассортимент магазина по-прежнему спортивный. Есть предположение, что у магазина сменилось лишь название. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

