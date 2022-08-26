Одежду начнут маркировать в России в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Товары легкой промышленности начнут маркировать в России с 1 июня 2023 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект постановления Минпромторга.
Речь идет о спортивных костюмах, пиджаках, брюках, блузках, рубашках, пальто, плащах, куртках, ветровках и продукции из искусственного меха. В министерстве отметили, что на этом рынке есть проблема незаконного оборота продукции. Например, импортеры могут ввозить натуральный мех под видом искусственного.
Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов напомнил, что сейчас под маркировку подпадают шубы и обувь, а все остальные товары – нет. По его словам, метки позволят покупателям легко отличить оригинальную вещь от подделки.
"Маркировка уже зарекомендовала себя как удобный для потребителя инструмент по выбору качественной и оригинальной продукции. Людям не нужно искать и запоминать признаки фирменных кроссовок или настоящего парфюма – достаточно отсканировать код и понять, подлинный перед вами товар или подделка", – пояснил Павлов.
Ранее сообщалось, что Reebok в ближайшее время может возобновить продажи товаров в РФ от лица российского подразделения ООО "ФЛО ОБУВЬ РУ" турецкого холдинга FLO Retailing. Клиентов программы попросили дать разрешение на передачу персональных данных подразделению, а также выразить согласие с политикой конфиденциальности компании.
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