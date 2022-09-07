Zara продолжила оформлять новые товары в РФ вопреки закрытию

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Zara продолжила оформление новых товаров в РФ, несмотря на закрытие магазинов. Продукция была ввезена на территорию страны как в 2021, так и в 2022 году, сообщает РБК.

Отмечается, что владелец сети все еще продолжает регистрацию сертификатов и деклараций соответствия товаров. Так, последние документы от Zara были зарегистрированы в едином реестре Росаккредитации 10 августа и 1 сентября.

Уточняется, что в документах на фарфоровую посуду и верхнюю одежду для детей заявлена дата регистрации от 8 июня 2022 года.

В свою очередь, адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова выразила мнение, что разрешительная документация необходима организации для продажи товаров через посредников или на маркетплейсах.

По словам же генерального директора агентства "INFOLine-Аналитика" Михаила Бурмистрова, Inditex работает на перспективу, то есть продолжение работы и оформление документов являются заделом на будущее в случае открытия ретейлером магазинов.

В начале марта Inditex заявила о временном прекращении работы на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля ряда принадлежащих ей брендов.

12 июля стало известно, что компания Zara может вернуться на российский рынок в 2023 году. Тогда уточнялось, что сеть неспособна принять решение о том, как ей следовало бы возобновить работу на российском рынке. При этом речь шла о нескольких способах, которые уже до этого использовали другие иностранные компании.

