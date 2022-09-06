"Деньги 24": "Газпром" не планирует возобновлять работу газопровода "Северный поток – 1"

"Газпром" решил пока не возобновлять работу газопровода "Северный поток – 1". А ведь уже в октябре в ЕС стартует отопительный сезон.

Что будет с поставками газа и ценами? Как это все отразится на россиянах? Об этом – в программе "Деньги 24".