Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Тематический поезд "Россия в объективе" запустили в метро. Состав Серпуховско-Тимирязевской линии украсили снимками от участников состязания "Самая красивая страна". Внутри вагонов разместили фотографии восьми уникальных территорий России: Эльбрус, озеро Кезеной-Ам, остров Врангеля, Алтай, плато Путорана, озеро Байкал, Ленские столбы и Камчатка.
Жители смогут отсканировать QR-код в вагоне и посетить виртуальное путешествие, которое расскажет об этих местах. Проект создавался совместно с Русским географическим обществом, передали слова заместителя мэра столицы Максима Ликсутова в телеграм-канале Дептранса Москвы.
"В вагонах можно полюбоваться красивыми пейзажами разных регионов нашей страны, изучить природные богатства этих мест, а также узнать много интересных фактов. Состав будет курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии в течение полугода", – поделился Ликсутов.
Ранее Сергей Собянин проинформировал, что специалисты метрополитена завершили проходку тоннелей на будущем участке Солнцевской линии до аэропорта Внуково. Он также сообщил, что метромост через реку Ликову готов более чем на 80%.
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