Samsung может вернуться в Россию до конца года – СМИ

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Фото: depositphotos/TKKurikawa
Южнокорейская компания Samsung планирует вернуться на российский рынок до конца текущего года. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Известия".
Собеседник издания, близкий к компании, заявил, что речь идет в том числе о возобновлении поставок техники ретейлерам и перезапуске официального интернет-магазина.
Другой собеседник газеты сообщил, что поводом для разговоров о возращении Samsung могло стать то, что бренд недавно обновил российский сайт и представил на нем недавно вышедшие модели смартфонов.
В свою очередь, главный редактор журнала о потребительской электронике Ferra.ru Евгений Харитонов считает, что компания Samsung была вынуждена приостановить продажи устройств в России под внешним давлением, при этом об окончательном уходе из РФ она не заявляла.
"<...> поэтому возобновление продаж и поставок корейских устройств – просто вопрос времени", – сказал он.
Отмечается, что в Samsung газете заявили, что не комментируют информацию о возобновлении работы в России.
О приостановке поставок своей продукции в РФ Samsung Electronics объявила в начале марта. В компании указывали, что данное решение мотивировано текущими геополитическими событиями.
Компания Samsung, которая закрыла свои магазины в РФ, стала нанимать сотрудников
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