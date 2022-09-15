Samsung может вернуться в Россию до конца года – СМИ

Фото: depositphotos/TKKurikawa

Южнокорейская компания Samsung планирует вернуться на российский рынок до конца текущего года. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Известия".

Собеседник издания, близкий к компании, заявил, что речь идет в том числе о возобновлении поставок техники ретейлерам и перезапуске официального интернет-магазина.

Другой собеседник газеты сообщил, что поводом для разговоров о возращении Samsung могло стать то, что бренд недавно обновил российский сайт и представил на нем недавно вышедшие модели смартфонов.

В свою очередь, главный редактор журнала о потребительской электронике Ferra.ru Евгений Харитонов считает, что компания Samsung была вынуждена приостановить продажи устройств в России под внешним давлением, при этом об окончательном уходе из РФ она не заявляла.

"<...> поэтому возобновление продаж и поставок корейских устройств – просто вопрос времени", – сказал он.

Отмечается, что в Samsung газете заявили, что не комментируют информацию о возобновлении работы в России.

О приостановке поставок своей продукции в РФ Samsung Electronics объявила в начале марта. В компании указывали, что данное решение мотивировано текущими геополитическими событиями.

