Произошедшая утечка данных Samsung не коснулась российских клиентов

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Утечка данных клиентов компании Samsung Electronics, произошедшая в августе, не затронула пользователей из России, заявили в компании.

"Инцидент затрагивает некоторые из наших американских систем, касающихся информации американских клиентов. Он не затрагивает клиентов в РФ", – отметили РИА Новости в компании.

Ранее стало известно, что 4 августа производитель электроники Samsung Electronics обнаружил утечку данных своих клиентов и устранил ее последствия, были приняты необходимые меры по защите пострадавших систем, а также проведено расследование произошедшего.

До этого сообщалось, что компания по доставке грузов СДЭК подтвердила факт утечки информации из базы данных клиентов сервисов CDEK.Shopping и "СДЭК.Маркета", по данному факту проводится внутренняя проверка.

Отмечалось, что компания делает все необходимое для предотвращения дальнейшего распространения утечки.

