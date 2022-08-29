Эксперт оценил введение оборотных штрафов за утечку персональных данных

17:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Введение оборотных штрафов для компаний за утечку личных данных пользователей позволит усилить их внимание к защите персональной информации, заявил профессор, доктор юридических наук, руководитель фирмы "Интернет и право" Антон Серго.
"В ситуациях, когда утекают данные миллионов пользователей, а штраф не превышает 70 тысяч рублей, понятно, что для крупных компаний этот штраф является несущественным", – сообщил он в беседе с Pravda.Ru.
При этом специалист усомнился в том, что компании будут признавать свою вину в утечке данных. По его словам, причиной подобных инцидентов будут называть сбой в системе или хакерскую атаку.
Ранее стало известно, что Минцифры РФ дорабатывает инициативу о введении оборотных штрафов для компаний за утечку личных данных клиентов.
До этого глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что утечка персональных данных пользователей должна наказываться оборотными штрафами.
Также сообщалось, что Минцифры РФ совместно с крупными IT-компаниями обсуждает возможность создания фонда материальной компенсации для ставших жертвами утечек баз данных граждан.
СДЭК подтвердил, что в Сеть слили данные клиентов
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