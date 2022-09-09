"Деньги 24": пенсионные накопления

Минфин хочет вернуть россиянам пенсионные накопления. Речь идет о сбережениях, которые были заморожены еще 8 лет назад.

Пока все на уровне идеи, но что будет, если это действительно произойдет? Как россияне смогут распоряжаться своей накопительной частью? Об этом – в программе "Деньги 24".