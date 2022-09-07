Интернет-магазин Panasonic возобновит работу в РФ под новым именем

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Официальный интернет-магазин бренда потребительской электроники Panasonic возобновляет свою работу в России под новым именем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании "Еплаза", которая станет оператором ретейлера.

"7 сентября 2022 года возобновляется работа официального интернет-магазина товаров бренда Panasonic в России под новым именем Eplaza", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на смену названия, магазин полностью сохранит ассортимент товаров японского бренда, который сейчас насчитывает больше тысячи наименований. В будущем же компания намерена развиваться в направлении маркетплейса японских товаров.

В начале марта Panasonic прекратила торговые операции с Россией. Соответствующее решение было принято, исходя из экономической и логистической ситуации. До и после этого российский рынок покинул ряд других зарубежных брендов.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

