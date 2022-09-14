Компания Adidas передумала возвращаться в Россию. Об этом написали телеграм-каналы. По их данным, компания запретила отгрузку товара и сократила около 3 000 сотрудников.

Работу якобы сохранили только директора. Это сделано для того, чтобы быстро набрать персонал, когда станет возможным открыть магазины снова. Называют даже дату – 2023 год. А ранее вышел отчет компании, в котором опубликованы потери от уходы с рынка РФ.

"Решение приостановить работу в России сократило доходы более чем на 100 миллионов евро за квартал", – заявили в Adidas. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.