Синоптик рассказал, когда на юг России вернется бархатный сезон

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Бархатный сезон на на юге России и Северном Кавказе благодаря антициклону вернется во второй половине текущей недели, сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Период дождливой погоды на юге России заканчивается: в среду еще возможны местами небольшие дожди, а с четверга до конца недели установится погода без осадков. Соответственно, температурный фон тоже будет повышаться. С каждым днем при переменной облачности будет становиться все теплее и теплее, и к выходным дням вновь установится солнечная и жаркая погода с превышением климатической нормы на 5–7 градусов", – рассказала она ТАСС.
По словам синоптика, в четверг, 15 сентября, температура на юге страны поднимется до 22–27 градусов тепла, к выходным, 17 и 18 сентября, – до 28–33 градусов. При этом температура воды у берегов Крыма составит 22–24 градуса, в Сочи – 24–26 градусов.
Метеоролог добавила, что в пятницу, 16 сентября, воздух в Сочи прогреется до 28–30 градусов тепла, в Ялте – до 28 градусов.
При этом в курортных Кисловодске и Пятигорске до 15 сентября прогнозируются локальные дожди, а 16 сентября температура воздуха поднимется до 23 градусов тепла, в выходные – до 32–34 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал российские регионы, где началось бабье лето. По его словам, сейчас оно распространяется на юг Дальнего Востока по Забайкалью в Иркутскую область.
До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, когда бабье лето придет в европейскую часть РФ. Он заявил, что это произойдет к началу третьей декады сентября. При этом синоптик предупредил, что перед бабьим летом жителей ждет похолодание.
В частности, в первую декаду сентября температура воздуха будет ниже климатической нормы минимум на два градуса.
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