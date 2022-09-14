Москалькова обратится к Мишустину для решения вопроса о регистрации эвакуированных граждан

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратится к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой утвердить единый порядок регистрации эвакуированных с Украины жителей по месту их нахождения.

"Я буду предлагать <...> решить вопрос о регистрации [эвакуированных] по месту муниципальных образований", – приводит ее слова ТАСС.

На расширенном заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе она также заявила, что готова выслушать и другие предложения по вопросу размещения эвакуированных. Москалькова добавила, что в настоящий момент размещение в гостиницах тоже позволяет людям зарегистрироваться, что дает возможность быстрее решать социальные проблемы.

Омбудсмен также рассказала, что в Хабаровском крае переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины трудоустраивали независимо от того, есть у них регистрация или нет. По словам Москальковой, людям пошли навстречу, их брали на работу вопреки нормативным ограничениям.

В конце августа Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Донецкой и Луганской народных республик могут пребывать в России без ограничения сроков. Согласно документу, данное право распространяется на тех, кто в установленные сроки прошел обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование на наркотики.

