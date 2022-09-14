Власти предложили назначать пенсии по потере кормильца без заявлений

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Страховые и социальные пенсии по потере кормильца предложили предоставлять без подачи заявлений. Соответсвующий законопроект комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов порекомендовал утвердить в первом чтении.

Инициатива внесена правительством в июле 2022 года, сообщает "Парламентская газета". Кроме того, предложили в беззаявительном порядке делать перерасчет выплат к страховым пенсиями по инвалидности и старости.

На данный момент люди для получения выплат по потере кормильца должны обратиться в органы ПФР. Уточняется, что решение поможет продвинуть вперед цифровую трансформацию страны, а также сделает получение госуслуг более доступным.

Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов предложили предоставить россиянам право инвестировать пенсионные накопления по своему выбору и при определенных условиях. Более того, решение не предусматривает выведение средств.