В ЛДПР предложили обязать производителей размещать илллюстрации на бутылках с алкоголем

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Российских производителей спиртных напитков могут обязать наносить на свою продукцию иллюстрации последствий потребления алкоголя на своей продукции, заявил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

"Предполагается, что наши производители должны будут в обязательном порядке информировать о вреде, наносить соответствующие надписи, соответствующие иллюстрации. Если будет принята норма, в соответствии с которой любой алкоголь будет продаваться, на иностранную продукцию должна будет наклеиваться специальная наклейка, которая гласит о вреде алкоголя и о тех категориях граждан, кому запрещено потреблять – водители, беременные, несовершеннолетние", – сообщил он РИА Новости.

По словам Нилова, данная мера окажет позитивное влияние, так как будет визуально и подсознательно воздействовать на человека.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной борьбы с алкоголизмом необходима пропаганда здорового образа жизни вместо запретов. Кроме того, глава государства назвал излишними повышение цен и введение акциз.

