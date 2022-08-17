В Госдуме высказались за поднятие возраста продажи алкоголя до 21 года

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Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила поднять возраст продажи спиртного в России до 21 года. Об этом сообщает "Лента.ру".
Парламентарий отметила, что такая мера была бы уместной для борьбы с алкоголизмом в стране.
"...до 21 года организм продолжает расти, иногда и до 25 лет продолжает. У каждого своя физиология, а алкоголь наносит колоссальный вред растущему организму", – заявила Бессараб.
По словам депутата, бездумные запреты бессмысленны, поскольку могут привлечь дополнительное внимание к алкоголю. Решением Светлана Бессараб видит демонстрацию более достойных способов досуга.
"Последние годы, последнее десятилетие, я бы сказала, россияне научились отдыхать без алкоголя. Приобщились к активному образу жизни. У нас появилось много зон для воркаута, и они, а также люди, занимающиеся там, наглядно показывают другой способ досуга алкоголезависимой аудитории", – объяснила свою позицию депутат.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной борьбы с алкоголизмом необходима пропаганда здорового образа жизни вместо запретов. Кроме того, глава государства назвал излишними повышение цен и введение акциз.
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