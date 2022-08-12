В Минздраве поддержали инициативу ограничить продажу крепкого алкоголя в жару

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Минздрав РФ положительно оценил и выразил готовность поддержать предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в летнее время. Соответствующее письмо замминистра здравоохранения Олег Салагай направил депутату, сообщает RT.

"Минздрав готов рассмотреть проекты нормативных правовых актов, направленных на реализацию введения ограничения на продажу крепких алкогольных напитков", – отметил замглавы ведомства.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах летом. Соответствующее обращение он направил главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Он пояснил, что в жару повышается нагрузка на организм, в том числе на сердечно-сосудистую систему. При этом сочетание летнего зноя и употребления крепкого алкоголя может повысить риски возникновения серьезных проблем со здоровьем, человеку может понадобиться экстренная медицинская помощь.

Вместе с тем депутат напомнил, что в парковых и прибрежных зонах, где часто бывают граждане, нередко находятся заведения общественного питания, которые предлагают алкогольные напитки. Кроме того, пьяные люди в местах отдыха вызывают недовольство общественности.

