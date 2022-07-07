Врач оценила идею об ограничении продажи крепкого алкоголя в сезон жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Продажу алкоголя следует полностью ограничить в жаркий сезон, считает врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол.

"Повышение температуры тела – это усиление всех обменных процессов, усиление работы сердца. Человек может не выдержать и просто погибнуть", – сообщила она RT.

Эксперт отметила, что в жару на организм человека ложится очень большая нагрузка, поэтому ограничение реализации алкогольной продукции является совершенно правомочной мерой.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах летом. Соответствующее обращение он направил главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Он пояснил, что в жару повышается нагрузка на организм, в том числе на сердечно-сосудистую систему. При этом сочетание летнего зноя и употребления крепкого алкоголя может повысить риски возникновения серьезных проблем со здоровьем, человеку может понадобиться экстренная медицинская помощь.

Вместе с тем депутат напомнил, что в парковых и прибрежных зонах, где часто бывают граждане, нередко находятся заведения общественного питания, которые предлагают алкогольные напитки. Кроме того, пьяные люди в местах отдыха вызывают недовольство общественности.

