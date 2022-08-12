Эксперт оценила идею ограничить продажу крепкого алкоголя в зонах отдыха летом

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Врач-терапевт, аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева положительно оценила предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в летнее время.

"Если прибрежные зоны, то я соглашусь, потому что большое количество людей после принятия алкоголя идут купаться в запрещенных местах и это приводит к плачевным последствиям", – сообщила она в беседе с RT.

При этом врач призвала тщательно проработать закон во избежание перегибов. Она также отметила, что в алкоголе ничего полезного и хорошего нет.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах летом.

Он пояснил, что в жару повышается нагрузка на организм, в том числе на сердечно-сосудистую систему. При этом сочетание летнего зноя и употребления крепкого алкоголя может повысить риски возникновения серьезных проблем со здоровьем, человеку может понадобиться экстренная медицинская помощь.

Позже Минздрав РФ положительно оценил и выразил готовность поддержать данную инициативу.

