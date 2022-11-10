Госдума приняла закон, который вводит акциз на сахаросодержащие напитки

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Закон, который в том числе вводит акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр с 1 июля 2023 года, был принят Госдумой России во втором и третьем чтении.

Подакцизными станут напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром, мед. Если количество углеводов в пищевой ценности напитка составит более 5 граммов на 100 миллилитров, продукт также будет облагаться акцизом. Объемная доля этилового спирта в таких продуктах не должна превышать 1,2%. Исключение составят напитки, изготовленные и упакованные организациями и ИП из сферы общепита.

Акцизом не будет облагаться специализированная пищевая продукция, которая прошла госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, обогащенная пищевая продукция (за исключением тонизирующих и газированных напитков).

Соки, сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе (из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки также выведены из-под действия закона). Исключение – тонизирующие и газированные напитки.

Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5% не будет признаваться напитками, содержащими сахар, по данному документу.

Принятый закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Минсельхоз РФ предупредил о возможном повышении цен на безалкогольные напитки из-за установления акциза на эту категорию напитков. В ведомстве отметили, что вероятно и сокращение объемов производства и потребления в данной товарной отрасли.



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