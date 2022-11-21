Очевидцы рассказали, как спасались из огня на складе цветов в Москве

В Москве 20 ноября на Комсомольской площади произошел пожар на цветочном складе. Огонь распространился на 2 500 квадратных метров. В результате ЧП погибли семь человек. Возбуждено уголовное дело. Рассказываем подробности происшествия.
Пожар на цветочном складе
Днем 20 ноября в центре Москвы на Комсомольской площади загорелся двухэтажный кирпичный склад, пожар распространился на 2 500 квадратных метров. В МЧС рассказали, что в результате ЧП частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Сообщалось, что пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных.
Возгорание полностью ликвидировали в 23:55. С огнем боролись 121 сотрудник МЧС Москвы, 42 единицы техники и пожарный поезд. Из здания эвакуировали семь человек. Еще семеро погибли в результате ЧП. По данным столичных экстренных служб, среди них оказались шестеро россиян и один гражданин Таджикистана.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В ведомстве полагают, что причиной пожара стало ненадлежащее хранение товаров. Кроме того, нарушение правил пожарной безопасности. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах расследования ЧП.
Примечательно, что пожар на этом складе происходит не первый раз. Известно, что в 2019 году там выявили свыше 20 нарушений пожарной безопасности.
Предположительно, к административной ответственности привлекли юридическое и должностное лицо ООО "Ново Флоре". Штраф для них составил 150 и 6 тысяч рублей соответственно.
"Все здание захватило дымом"
В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО рассказали, что рядом с местом ЧП находится линейный отдел полиции, который тоже пришлось эвакуировать. Оказавшись на улице, один из правоохранителей по имени Заурбек Гуриев услышал крики о помощи из горящего здания, а также как кто-то старается выбить дверь склада, запертую на замок.
В свою очередь, сотрудница склада Екатерина (имя изменено. – Прим. ред.) описала Москве 24, как начинался пожар. "Мы просто работали как обычно. Прибежали ребята: "Пожар! Пожар!" Мы увидели дым, начали выбегать с аварийного выхода. Но выбежали не все", – вспомнила она.
Другой очевидец пожара рассказала Москве 24, что дым распространился по зданию очень быстро. "Все в две минуты произошло. Все здание захватило в дым. Дым ядовитый", – отметила успевшая выбраться со склада девушка.
По данным РЕН ТВ, на сгоревшем цветочном складе иногда устраивали вечеринки и культурные мероприятия. Отмечается, что некоторые концерты проходили при свечах, с генераторами дыма и электронной музыкой.