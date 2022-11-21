Количество погибших при пожаре на Комсомольской площади в Москве увеличилось до семи

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Количество погибших в результате возгорания на цветочном складе на Комсомольской площади в центре столицы возросло до семи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Подтверждена гибель семи человек", – прокомментировали там.

Ранее сообщалось о пяти погибших в результате пожара.

Происшествие случилось вечером воскресенья, 20 ноября, по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18. Пожар стал причиной обрушения перекрытий между первым и вторым этажами здания.

Специалисты смогли спасти из огня семь человек. В тушении возгорания были задействованы более 100 человек и 35 единиц техники. Также был привлечен пожарный поезд.

Уточнялось, что к 23:55 открытое горение удалось ликвидировать.

Пожар на Комсомольской площади тушат более семи часов

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