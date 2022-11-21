07:24Происшествия
Количество погибших при пожаре на Комсомольской площади в Москве увеличилось до семи
Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ
Количество погибших в результате возгорания на цветочном складе на Комсомольской площади в центре столицы возросло до семи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
"Подтверждена гибель семи человек", – прокомментировали там.
Ранее сообщалось о пяти погибших в результате пожара.
Происшествие случилось вечером воскресенья, 20 ноября, по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18. Пожар стал причиной обрушения перекрытий между первым и вторым этажами здания.
Специалисты смогли спасти из огня семь человек. В тушении возгорания были задействованы более 100 человек и 35 единиц техники. Также был привлечен пожарный поезд.
Уточнялось, что к 23:55 открытое горение удалось ликвидировать.
Пожар на Комсомольской площади тушат более семи часов
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