Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17:30

Происшествия

В загоревшемся здании на Комсомольской площади обрушились перекрытия

В загоревшемся здании на Комсомольской площади обрушились перекрытия

Три вертолета и пожарный поезд тушат пожар на складе на Комсомольской площади

Складское здание загорелось в районе Комсомольской площади

Москвичам показали кадры с Комсомольской площади, где произошел пожар

На загоревшемся складе в районе Комсомольской площади уже происходил пожар

Спасатели работают на месте пожара в центре Москвы

Новости часа: семь человек эвакуировали из горящего здания на Комсомольской площади

Два человека остаются в горящем здании в центре Москвы – МЧС

Семь человек эвакуировали из горящего здания в районе Ленинградского вокзала

На Комсомольской площади загорелось складское здание

Площадь пожара в складском здании в районе Ленинградского вокзала в Москве увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В здании частично обрушились перекрытия между 1 и 2 этажами. В ликвидации возгорания задействованы 100 человек личного состава и 35 единиц техники.

Из горящего помещения вывели 7 человек. Специалисты установили подъемный механизм, чтобы пожарные могли попасть внутрь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика