В загоревшемся здании на Комсомольской площади обрушились перекрытия

Площадь пожара в складском здании в районе Ленинградского вокзала в Москве увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В здании частично обрушились перекрытия между 1 и 2 этажами. В ликвидации возгорания задействованы 100 человек личного состава и 35 единиц техники.

Из горящего помещения вывели 7 человек. Специалисты установили подъемный механизм, чтобы пожарные могли попасть внутрь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.