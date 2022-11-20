20 ноября, 22:20Происшествия
Открытое горение на складе на Комсомольской площади ликвидирвано
Фото: МЧС Москвы
Пожарные ликвидировали открытое горение в складском здании в районе Ленинградского вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 22:03 открытое горение ликвидировано", – заявили в ведомстве.
Ранее в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 2 500 квадратных метров.
Пожар произошел вечером воскресенья в здании цветочного склада на Комсомольской площади. Возгорание привело к обрушению перекрытий между первым и вторым этажами здания. В результате ЧП погибли два человека.
Сообщалось, что спасателям удалось вызволить из огня семь человек. В тушении возгорания задействованы свыше 100 человек и 35 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд.
Площадь пожара на Комсомольской площади выросла до 2,5 тыс "квадратов"
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