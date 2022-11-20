Открытое горение на складе на Комсомольской площади ликвидирвано

Фото: МЧС Москвы

Пожарные ликвидировали открытое горение в складском здании в районе Ленинградского вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 22:03 открытое горение ликвидировано", – заявили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 2 500 квадратных метров.

Пожар произошел вечером воскресенья в здании цветочного склада на Комсомольской площади. Возгорание привело к обрушению перекрытий между первым и вторым этажами здания. В результате ЧП погибли два человека.

Сообщалось, что спасателям удалось вызволить из огня семь человек. В тушении возгорания задействованы свыше 100 человек и 35 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд.

Площадь пожара на Комсомольской площади выросла до 2,5 тыс "квадратов"

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