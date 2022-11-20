20 ноября, 21:23Происшествия
Два человека погибли при пожаре на складе в районе Комсомольской площади
Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"
В результате пожара в двухэтажном складском здании в районе Ленинградского пожара в Москве погибли два человека. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
"К сожалению, обнаружены двое погибших", – заявили в ведомстве.
Там добавили, что пожарные продолжают бороться с огнем.
Ранее в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 2 500 квадратных метров.
Пожар произошел вечером воскресенья в здании цветочного склада на Комсомольской площади. Возгорание привело к обрушению перекрытий между первым и вторым этажами здания.
Сообщалось, что спасателям удалось вызволить из огня семь человек. В тушении возгорания задействованы свыше 100 человек и 35 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд.
Пожар на Комсомольской площади локализован
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