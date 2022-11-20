Два человека погибли при пожаре на складе в районе Комсомольской площади

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

В результате пожара в двухэтажном складском здании в районе Ленинградского пожара в Москве погибли два человека. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

"К сожалению, обнаружены двое погибших", – заявили в ведомстве.

Там добавили, что пожарные продолжают бороться с огнем.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 2 500 квадратных метров.

Пожар произошел вечером воскресенья в здании цветочного склада на Комсомольской площади. Возгорание привело к обрушению перекрытий между первым и вторым этажами здания.

Сообщалось, что спасателям удалось вызволить из огня семь человек. В тушении возгорания задействованы свыше 100 человек и 35 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд.

Пожар на Комсомольской площади локализован

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!