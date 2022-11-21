Более 20 нарушений выявили на сгоревшем складе цветов в Москве в 2019 году

Фото: МЧС России

Более 20 нарушений пожарной безопасности выявили в 2019 году на складе цветов в Москве, где накануне произошло возгорание, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Проверка в 2019 году проводилась после пожара совместно с прокуратурой и МЧС в декабре. По ее результатам было выявлено 21 нарушение требований пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

По данным источника, тогда к административной ответственности были привлечены юридическое и должностное лицо ООО "Ново флоре". Они получили штрафы в размере 150 и 6 тысяч рублей.

Пожар произошел в воскресенье, 20 ноября, на Комсомольской площади. В результате возгорания рухнули перекрытия между первым и вторым этажами здания. По последним данным, погибли семь человек.

Из огня удалось спасти семь человек. В тушении пожара были задействованы более 100 человек и 35 единиц техники. Также был привлечен пожарный поезд. К полуночи открытое горение удалось ликвидировать.



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