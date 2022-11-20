Пожар в районе Ленинградского вокзала в Москве распространился на 2 тыс кв м

Фото: Москва 24

Площадь пожара около Комсомольской площади в Москве в двухэтажном кирпичном складском здании составляет 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Из здания эвакуировали семь человек. По данным служб, в горящем складе на данный момент заблокированы два человека. Сейчас все работы направлены на спасение людей.

Отмечается, что пламя охватило здание, расположенное по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18. На объекте находится магазин мебели и магазин цветов.

Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.



Пожар произошел в районе Ленинградского вокзала

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