Правоохранители спасли семерых человек при тушении пожара на складе в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Полицейские спасли шестерых взрослых и одного ребенка во время тушения пожара на складе на Комсомольской площади в Москве. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Там пояснили, что информация о возгорании в доме 1 на Комсомольской площади поступила в дежурную часть линейного отдела МВД РФ днем 20 ноября. Отмечается, что это строение примыкает к территории линейного отдела полиции, из-за чего была проведена эвакуация личного состава.

Оперуполномоченный уголовного розыска линейного отдела МВД на станции Москва-Ленинградская Заурбек Гуриев, находясь на улице, услышал крики людей из здания, которое уже было охвачено дымом. Ему также показалось, будто кто-то пытается выбить дверь склада, которая была закрыта на замок.

"Полицейский мгновенно сориентировался, бросился к пожарному щитку за ломом и крикнул коллегам, что в горящем помещении заблокированы люди. В течение нескольких минут транспортные полицейские вскрыли закрытый вход и освободили из дымового плена семерых человек, включая девочку четырех лет – дочку одной из работниц склада", – говорится в сообщении.

Спасенные рассказали, что внутри помещения людей нет, но они не смогли ответить, сколько сотрудников вышли на работу в этот день.

Пожар в здании, где находилась цветочная база, начался днем 20 ноября. Возгорание привело к обрушению перекрытий между первым и вторым этажами здания. Открытое горение удалось ликвидировать лишь в 22:03. При этом ранее спасатели локализовали пожар на площади 2 500 квадратных метров.

В результате происшествия погибли семь человек, один из которых – гражданин Таджикистана.



Глава СК поручил доложить о расследовании дела о пожаре на цветочном складе в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!