Появились кадры помещений сгоревшей в Москве цветочной базы

Фото: телеграм-канал "Следком"

Опубликованы кадры изнутри сгоревшего в Москве цветочного склада. Материал оказался в распоряжении газеты "Известия".





На кадрах видно, что помещение выгорело практически полностью. Огнем сильно повредило стены, вход в здание, а также мебель. Наполовину разрушенной оказалась и кровля.

Пожар на цветочной базе, которая расположена на Комсомольской площади, вспыхнул в воскресенье, 20 ноября. Из-за сильного возгорания обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. В результате ЧП погибли семь человек.

Позднее стало известно, что в 2019 году на этом складе было выявлено более 20 нарушений пожарной безопасности. Тогда штрафы в размере 150 и 6 тысяч рублей получили юридическое и должностное лицо ООО "Ново флоре".



Число жертв пожара на Комсомольской площади в столице увеличилось до семи – СМИ

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