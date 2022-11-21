Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о пожаре на цветочном складе в Москве

Фото: телеграм-канал "Следком"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о промежуточных результатах расследования дела о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади, сообщается на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ход и результаты его расследования находятся на контроле в центральном аппарате СК.

Пожар произошел 20 ноября в здании склада на станции Москва-Ленинградская. В результате возгорания рухнули перекрытия между первым и вторым этажами здания. По последним данным, погибли семь человек, среди них шесть россиян и один гражданин Таджикистана. Для опознания тел погибших будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

Из огня удалось спасти семь человек. В тушении пожара были задействованы более 100 человек и 35 единиц техники. Также был привлечен пожарный поезд. К полуночи открытое горение удалось ликвидировать.

Более 20 нарушений пожарной безопасности выявили в 2019 году на складе цветов, где произошло возгорание. Тогда к административной ответственности были привлечены юридическое и должностное лицо ООО "Ново флоре". Они получили штрафы в размере 150 и 6 тысяч рублей.

СК РФ возбудил уголовное дело после пожара на цветочном складе в центре Москвы

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