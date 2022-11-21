В Чечне возбудили уголовное дело после нападения на сотрудника ГИБДД

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Уголовное дело по факту нападения на сотрудника ГИБДД возбудили в Чечне. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По данным следствия, житель Грозного 2003 года рождения напал на инспектора ГИБДД с ножом. Происшествие случилось на улице Н. А. Назарбаева примерно в 10:30 в понедельник, 21 ноября.

"От полученных ранений сотрудник ГИБДД скончался на месте происшествия. При попытке задержания нападавшего он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован", – говорится в сообщении.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что погибший инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где на него напал злоумышленник. По его словам, подозреваемого застрелили, когда он попытался скрыться с табельным оружием. Кадыров также рассказал, что правоохранители начали отрабатывать версии о вероятных сообщниках злоумышленника.



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