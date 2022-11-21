Кадыров сообщил о ликвидации преступника, напавшего на сотрудника ГИБДД в Грозном

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Грозном ликвидировали преступника, который с ножом напал на сотрудника ГИБДД в центре города, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где злоумышленник неожиданно нанес ему смертельные ранения. Преступника застрелили, когда он попытался скрыться с места происшествия с табельным оружием.

Кадыров рассказал, что сейчас правоохранители отрабатывают вероятных сообщников правонарушителя, а также мотивы совершенного преступления. Проводятся оперативные мероприятия. По предварительной информации, бандит действовал один, его личность устанавливается.

Ранее сообщалось, что суд арестовал обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника ДПС в центре Москвы мужчину. Ему предъявили обвинение по статье "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".



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