Обвиняемый в нападении на сотрудника ДПС в Москве арестован на два месяца

20:25
Фото: depositphotos/alexraths
Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу до 30 октября обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника ДПС в центре города мужчину, сообщается на сайте столичной прокуратуры.
Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти").
По данным ведомства, мужчина был ранее привлечен к административной ответственности за движение по разделительной полосе, невыполнение законных требований сотрудника полиции, движение без государственных регистрационных знаков, управление транспортным средством без документов.
Прокуратура Москвы контролирует ход расследования.
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Lexus с фальшивыми номерами задержан в Москве после применения им насилия в отношении сотрудника ДПС.
Как отметили в столичном СК, вечером 29 августа полицейские остановили владельца Lexus для проверки документов. Однако мужчина отказался выполнять требования, зажал руку сотрудника ДПС стеклом и начал движение на автомобиле.
Водитель на Lexus зажал руку сотрудника ДПС стеклом и протащил его по дороге в Москве
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