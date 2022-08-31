СК опубликовал видео задержания со стрельбой водителя Lexus в Москве

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По данным полиции, на просьбу сотрудника ДПС предъявить документы мужчина зажал его руку стеклом и начал движение вперед. Чтобы предотвратить действия подозреваемого, второй сотрудник ДПС совершил выстрел из табельного оружия. Это помогло пресечь действия мужчины и задержать его.
В настоящее время с мужчиной проводятся следственные действия, уточнили в ведомстве. Следователи опросили свидетелей инцидента, а также изъяли записи видеокамер, на которых зафиксированы действия подозреваемого. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
До этого сообщалось, что четверо мужчин на каршеринговой машине избили сотрудника ДПС в Москве при проверке документов. Инцидент произошел 14 августа. Мужчин в возрасте 24, 25 и 29 лет задержали по подозрению в применении насилия в отношении полицейских.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали водителя каршеринга, который сбил трех человек в Люберцах. В результате происшествия скончались две женщины 1975 и 1976 годов.
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