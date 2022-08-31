СК опубликовал видео задержания со стрельбой водителя Lexus в Москве

Видео: ГУ СК РФ по Москве

ГСУ СК РФ по Москве опубликовал кадры задержания водителя Lexus, применившего насилие в отношении сотрудника ДПС в центре столицы. Видеоролик размещен на сайте ведомства.

По данным полиции, на просьбу сотрудника ДПС предъявить документы мужчина зажал его руку стеклом и начал движение вперед. Чтобы предотвратить действия подозреваемого, второй сотрудник ДПС совершил выстрел из табельного оружия. Это помогло пресечь действия мужчины и задержать его.

В настоящее время с мужчиной проводятся следственные действия, уточнили в ведомстве. Следователи опросили свидетелей инцидента, а также изъяли записи видеокамер, на которых зафиксированы действия подозреваемого. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

До этого сообщалось, что четверо мужчин на каршеринговой машине избили сотрудника ДПС в Москве при проверке документов. Инцидент произошел 14 августа. Мужчин в возрасте 24, 25 и 29 лет задержали по подозрению в применении насилия в отношении полицейских.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали водителя каршеринга, который сбил трех человек в Люберцах. В результате происшествия скончались две женщины 1975 и 1976 годов.