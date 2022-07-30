Три человека погибли в результате ДТП во Владимире

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В результате столкновения автомобиля с рейсовым автобусом погибли три человека, еще 10 пострадали, сообщает ТАСС.

"В салоне автобуса находились около 40 пассажиров, восемь из которых пострадали и в настоящее время доставлены в медучреждение для оказания помощи. В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen и два его пассажира скончались на месте. Еще два пассажира пострадали и доставлены в медучреждение для оказания помощи", – отметили в в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Там отметили, что водитель Volkswagen выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с автобусом, который направлялся в сторону города Радужного.

В настоящее время сотрудники ДПС находятся на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что микроавтобус Ford Transit направлялся из села Языково в Уфу. На 1 413-м километре трассы автомобиль въехал в КамАЗ, который стоял в крайней полосе на месте дорожных работ. В результате пострадали шесть человек.

