Два человека погибли, восемь пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал ГУ МВД по Красноярскому краю

Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе Красноярск – Енисейск, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю в телеграм-канале.

Так, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Toyota Ractis, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом Iveco.

В ведомстве добавили, что в результате аварии водитель и пассажир Toyota погибли на месте. В автобусе находились 14 пассажиров. В настоящее время восемь из них с незначительными травмами обратились за медицинской помощью, один из них ребенок.

Ранее сообщалось, что микроавтобус Ford Transit направлялся из села Языково в Уфу. На 1 413-м километре трассы автомобиль въехал в КамАЗ, который стоял в крайней полосе на месте дорожных работ. В результате пострадали шесть человек.

По данным РИА Новости, в результате аварии госпитализировали 13 человек, среди которых восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

