16:38Общество
Столичных водителей призвали быть внимательными из-за ледяного дождя
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичных автомобилистов призвали быть внимательными вечером во вторник, 22 ноября, из-за ледяного дождя и сильного ветра. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
"По прогнозам синоптиков, 22 ноября в столице ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и ледяной дождь. Просим водителей быть внимательными", – говорится в сообщении.
Водителям напомнили о важности соблюдения дистанции и скоростного режима. Кроме того, автомобилистов призвали избегать необоснованных маневров и не отвлекаться на гаджеты.
"Советуем не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями", – отметили в департаменте.
Ранее о ледяном дожде 22 ноября москвичей предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его прогнозу, из-за этого дороги и тротуары покроются льдом толщиной до шести миллиметров.
В МЧС также сообщили, что во вторник в Москве прогнозируются мокрый снег и сильный ветер, порывы которого могут достигать до 15 метров в секунду.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!