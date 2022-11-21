Столичных водителей призвали быть внимательными из-за ледяного дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичных автомобилистов призвали быть внимательными вечером во вторник, 22 ноября, из-за ледяного дождя и сильного ветра. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"По прогнозам синоптиков, 22 ноября в столице ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и ледяной дождь. Просим водителей быть внимательными", – говорится в сообщении.

Водителям напомнили о важности соблюдения дистанции и скоростного режима. Кроме того, автомобилистов призвали избегать необоснованных маневров и не отвлекаться на гаджеты.

"Советуем не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями", – отметили в департаменте.

Ранее о ледяном дожде 22 ноября москвичей предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его прогнозу, из-за этого дороги и тротуары покроются льдом толщиной до шести миллиметров.

В МЧС также сообщили, что во вторник в Москве прогнозируются мокрый снег и сильный ветер, порывы которого могут достигать до 15 метров в секунду.

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