В Москве за сутки выявили 1 190 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За минувшие сутки в Москве выявили 1 190 случаев коронавируса, скончались 14 человек. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За это время помощь медиков и срочная госпитализация понадобились 194 больным. При этом выздоровели 1 232 человека.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 259 393 случая коронавируса, преодолел болезнь 3 066 491 человек, скончались 47 016 пациентов.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что новый штамм коронавируса BQ.1.1 "Цербер" более заразен, однако врачи отмечают, что он переносится легче.

При этом там подчеркнули, что если человек вакцинирован от гриппа и с момента последней прививки от COVID-19 прошло менее полугода, то заболевание будет протекать в легкой форме или бессимптомно.

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