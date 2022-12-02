В России за сутки выявили 6 721 случай COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За последние сутки в России выявили 6 721 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За 24 часа в стране выздоровели 5 684 человека, скончались 57 пациентов. Госпитализация потребовалась 1 150 заболевшим. При этом данный показатель снизился в 46 субъектах РФ, увеличился – в 31. В восьми регионах ситуация не изменилась.

В общей сложности с начала пандемии в России вылечились 21 009 259 граждан, скончались – 392 117. При этом за все время в стране зарегистрировали 21 604 334 случая заражения.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов заявил, что симптомы коронавируса, гриппа и ОРВИ практически невозможно отличить без специального тестирования, однако методы лечения каждого из этих заболеваний различаются. Он пояснил, что, например, назначение кроворазжижающих препаратов, необходимых для лечения COVID-19, при гриппе оказывает негативный эффект.

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